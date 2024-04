Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – 23. Westerwälder Literaturtage – Mittwoch, 08. Mai 2024 im Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen ab 18:00 Uhr – Amelie Fried: Der längste Sommer ihres Lebens

Am 08. Mai 2024 um 18:00 Uhr begrüßt das Keramik Museum in Höhr-Grenzhausen im Rahmen der 23. Westerwälder Literaturtage die bekannte Bestsellerautorin und TV-Moderatorin Amelie Fried. Nach zahlreichen erfolgreichen Buchtiteln und deren Verfilmungen, widmet sich Fried in ihrem neusten Werk „Der längste Sommer ihres Lebens“ einem hochaktuellen und brisanten Thema: Claudia steht kurz vor dem Höhepunkt ihrer politischen Karriere. Ihr langersehnter Wunsch, Bürgermeisterin in ihrer süddeutschen Heimatstadt zu werden, steht kurz vor der Erfüllung, als sich ihre achtzehnjährige Tochter Anouk radikalen Klimaaktivisten anschließt. Anouk landet im Gefängnis und die Familie muss gar eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen. Ein gefundenes Fressen für die Medien, das Claudias Kandidatur in weite Ferne zu rücken scheint. Der Ruf des Autohauses, das sie in dritter Generation leitet, ist beschädigt, die Kunden bleiben weg. Ihre Mutter Marianne, die heimliche Chefin der Firma, hintertreibt Claudias Pläne ebenfalls. Anstatt seiner Frau beizustehen, wird Ehemann Martin ebenfalls zum unberechenbaren Gegenspieler. Claudias ganze Existenz steht auf dem Spiel – und schließlich sogar das Leben ihrer Tochter. Wird es ihr gelingen, Anouk zu retten?

Amelie Fried hat einen beeindruckenden Familienroman geschrieben, der auf humorvolle und warmherzige Art und Weise selbstbewusste Frauen in den Mittelpunkt rückt und sich den drängenden Fragen unserer Zeit widmet.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Foto: Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den Deutschen Jugendliteraturpreis. Foto: Reimund Verspohl