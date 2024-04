Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

NEITERSEN – Landfrauen zeigen den Film „Die Unbeugsamen“ im Kino Neitersen

In Zusammenarbeit mit dem Kreisverband „Frischer Wind e.V.“ zeigen die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen am 15. Mai 2024 im Kino in Neitersen den Film „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner. Der Film erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung. Politikerinnen von damals wie Herta Däubler-Gmelin, Rita Süssmuth und Hildegard Hamm-Brücher kommen zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen. Der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro und enthält einen Imbiss. Einlass ist ab 19 Uhr. Anmeldung bis 9. Mai 2024 bei Katja Haas Tel.: 02681/4475 und Friederike Ritter Tel.: 02681/2418