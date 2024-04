Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Girls‘ Day bei der Abfallwirtschaft: Mädchen erkunden vielfältige Berufsmöglichkeiten

Heute öffnete die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR ihre Türen für sechs aufgeweckte Mädchen der 6. und 7. Klasse, die neugierig darauf waren, die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Abfallwirtschaft zu erkunden. Der Girls‘ Day bot den jungen Besucherinnen die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und einen Einblick in verschiedene Abteilungen und Tätigkeitsfelder zu erhalten.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, jungen Mädchen unsere Tätigkeitsfelder in der Abfallwirtschaft aufzuzeigen. Der Girls‘ Day ist eine fantastische Gelegenheit, um Mädchen für die breite Palette an Berufen in unserer Branche zu begeistern und sie zu ermutigen, dass Ihnen die Welt offensteht und jeder die Möglichkeit hat, jeden Beruf zu erlernen.“, sagt Jörg Schwarz, kaufmännischer Vorstand der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied.

Die Mädchen hatten die Möglichkeit, in mehrheitlich männlich besetzte Berufsfelder hereinzuschauen, wie beispielsweise in die Tätigkeiten im Bereich der Disposition, Abfuhr und Deponie. Um das tägliche Handwerk einer Müllwerkerin kennenzulernen, gehörte auch das Probesitzen im Müllfahrzeug sowie der Kippvorgang der Mülltonnen zum Programm, um den Mädchen einen realistischen Einblick in die Arbeitsabläufe zu bieten. Natürlich konnten Sie bei Interesse auch in die Gebührenveranlagung, Personalabteilung sowie in die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit hereinschnuppern.

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied legt großen Wert darauf, junge Menschen für die oft unbekannte Vielfalt der Berufe in diesem Sektor zu begeistern und einen Beitrag dazu zu leisten, Geschlechterstereotype zu überwinden. Mit dem Girls‘ Day wird Mädchen die Möglichkeit gegeben, sich frühzeitig über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren und ihre Interessen und Talente zu entdecken.

„Mir hat es gut gefallen, es war interessant und ich habe viele neue Dinge dazu gelernt. Der Tag hier hilft mir glaube ich sehr im Leben weiter, da ich zum Beispiel nicht wusste, dass man für eine Mülltonne bezahlen muss, weil so viel Aufwand dahintersteckt.“, sagte Leni, eine Teilnehmerin aus der 6. Klasse.

Der Girls‘ Day bei der Abfallwirtschaft war ein voller Erfolg und zeigte den Teilnehmerinnen die Vielfalt an Karrieremöglichkeiten, welche die Abfallwirtschaft zu bieten hat. Alle Teilnehmerinnen des Girls’ Day 2024 waren sich in der abschließenden Feedbackrunde einig, dass sie sofort bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied anfangen würden. Wir freuen uns über das positive Feedback der sechs Teilnehmerinnen und bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen, welche mit ihrer Organisation und ihrem Einsatz einen tollen Girls‘ Day ermöglicht haben!