Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

NEUWIED – Leserbrief von Siegfried Kowallek, Neuwied, zu NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz) und Ute Kutscher (AfD-Stadtratsfraktion Neuwied) kritisieren Pläne zur Unterbringung von Asylbewerbern in AWO-Seniorenheim

Wie eigentlich zu erwarten, läuft die Kritik der örtlichen AfD an den Plänen zur Unterbringung von Asylbewerbern im AWO-Seniorenheim in Neuwied auf die völkische Zuspitzung hinaus, die AfD setze sich für „unsere eigenen Bürger“ ein und werde nicht zulassen, dass die „verfehlte Asylpolitik“ auf dem „Rücken unserer Senioren“ ausgetragen werde. Kein Wort dazu, dass die AWO rein betriebswirtschaftlich überlegen muss, was man mit leerstehendem Wohnraum macht. Kein Wort dazu, dass die AWO wegen des Pflegenotstands nicht genug Mitarbeitende für eine Vollbesetzung ihrer Einrichtung hat. Was die AfD nicht liefert, sind also ernsthafte, konstruktive und lösungsorientierte Vorschläge, die der AWO im günstigen Fall wirklich helfen könnten. Das ist hinterhältig und zerstörerisch. Siegfried Kowallek, Neuwied