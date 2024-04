Veröffentlicht am 26. April 2024 von wwa

OBERERBACH – Kochen mit heimischen Wildkräutern in Obererbach

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einer Veranstaltung am 11. Mai 2024 ab 10.00 Uhr im Bürgerhaus in Obererbach ein. Mit der Referentin Christina Caspar werden in der Umgebung wilde Kräuter und Pflanzen bestimmt und gesammelt. Bitte einen kleinen Korb und ein scharfes Messerchen mitbringen. Anschließend werden im Bürgerhaus die Kräuter verarbeitet und verköstigt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung bis 6. Mai 2024 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder Mail: landfrauen.ak@web.de