Veröffentlicht am 25. April 2024 von wwa

VALLENDAR – Geparkter Audi in Vallendar beschädigt

Am Mittwoch wurde im Zeitraum, zwischen 07:30 und 12:35 Uhr, in der Rheinstraße, ein abgestellter Audi auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Unbekannte verursachte einen Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei