Veröffentlicht am 26. April 2024

KREIS ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Altenkirchen

Am Montag, 29. April 2024, ab 16:30 Uhr findet im Wilhelm-Boden-Saal (Zimmer 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen, in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Kreisausschusses statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil: Mitteilungen der Verwaltung Unterrichtung über Art und Umfang der im Jahr 2023 ausgeübten Nebentätigkeiten des Landrates und der ausgeübten Ehrenämter der Beigeordneten sowie über die Höhe der damit erzielten Vergütungen Förderantrag Hebammenzentrale Nichtöffentlicher Teil: Besetzung der Schulleitungsstelle an der Förderschule am Alserberg mit den Förderschwerpunkten ganzheitlich und motorische Entwicklung in Wissen Besetzung der Schulleitungsstelle an der Integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen Personalangelegenheiten Mitteilungen der Verwaltung

Landrat Dr. Peter Enders