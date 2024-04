Veröffentlicht am 25. April 2024 von wwa

HORHAUSEN – Erfolgreiche Berufswahlmesse an der IGS Horhausen

An der Integrierten Gesamtschule Horhausen fand die zweite Berufswahlmesse statt. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen erhielten am Vormittag Informationen von verschiedenen Betrieben, während die 11. Klasse Berufswahlunterricht hatte und die 12. Klassen allgemeine Informationen zu Alltagsfragen von Vertretern des Finanzamtes, der Verbandsgemeinde, der Polizei und einer Bank erhielten.

Frank Schneider, Leiter des Fachgebiets Personal der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, und Hannah Schuh, Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung, präsentierten in ihrem Vortrag dem jungen Publikum unter dem Motto „Verwaltung erfrischend anders“, wie faszinierend eine Ausbildung in einer Verwaltung sein kann und welche breite Palette an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zur Verfügung steht.

Am Nachmittag fand dann eine große Messe im Unterstufengebäude statt, an der etwa 20 Betriebe aus der Region sowie 15 ehemalige Schüler teilnahmen, um ihre Berufe bzw. Studiengänge vorzustellen. Die Berufswahlmesse bot den Schülern eine beeindruckende Bandbreite an Berufsmöglichkeiten. Von Handwerksberufen über kaufmännische Tätigkeiten bis hin zu Gesundheitsberufen und Studiengängen war für jeden Interessenten etwas dabei. Die Vielfalt der Aussteller ermöglichte es den Schülern, einen umfassenden Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche zu gewinnen.

Die Eröffnung der Messe wurde von Schulleiter Norbert Schmalen durchgeführt, der die Bedeutung einer frühzeitigen Berufsorientierung hervorhob. Ein Grußwort des Schirmherrn und Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Rolf Schmidt-Markoski, unterstrich die Wichtigkeit der Veranstaltung für die regionale Wirtschaft und die Zukunft der Schüler. „Es ist schön, zu sehen, welche vielfältigen Informationsmöglichkeiten den jungen Leuten heute bei ihrer Berufswahl zur Verfügung stehen. Als ich jung war, gab es solch ein großes Informationsportfolio nicht“, so Rolf Schmidt-Markoski.

Die Schüler der Klassen 8 bis 12 nutzten die Gelegenheit, um sich über unterschiedliche Berufe, Betriebe und Studiengänge zu informieren. In zahlreichen Gesprächen knüpften sie erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und sammelten wichtige Informationen für ihre berufliche Zukunft.

Die Organisatoren des Berufsorientierungsteams der Schule, Ronja Schwartz, Markus Freudenberger, Sascha Schenkenberger und Andreas Brandl, zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Alle Beteiligten konnten viele neue Eindrücke sammeln und wertvolle Kontakte knüpfen. Die positive Resonanz seitens der Schüler und der Betriebe bestätigt die Bedeutung einer solchen Berufswahlmesse für die Schüler und die regionale Wirtschaft. Bereits jetzt ist die nächste Durchführung der Berufswahlmesse in Planung, um den Schülern auch zukünftig eine optimale Unterstützung bei ihrer Berufsorientierung zu bieten.

Foto: (v.l.): Michelle Müller (Mitarbeiterin), Johannes Seidel (Mitarbeiter), Rolf Schmidt-Markoski (Erster Beigeordneter), Hannah Schuh (Mitarbeiterin) und Frank Schneider (Leiter des Fachgebiets Personal) vom Team der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beraten die Schüler der IGS Horhausen und demonstrieren, wie erfrischend anders Verwaltung sein kann. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung