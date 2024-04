Veröffentlicht am 25. April 2024 von wwa

WISSEN – Feierliche Eröffnung der 23. Westerwälder Literaturtage – Sonntag, 5. Mai 2024, 18 Uhr im Kulturwerk Wissen – Hanns-Josef Ortheil: Von nahen Dingen und Menschen – Musikalische Begleitung: Thomas Karstens

Der Begriff Festival leitet sich von Fest ab, und ein solches soll der Auftakt der 23. Westerwälder Literaturtage mit ihrem Gründer Hanns-Josef Ortheil am 5. Mai um 18 Uhr werden. Zahlreiche Gäste aus dem Kulturministerium in Mainz, den drei Westerwälder Landkreisen und der Verbandsgemeinde Wissen werden erwartet.

Hanns-Josef Ortheil wird sein neues Buch „Von nahen Dingen und Menschen“ vorstellen (Dumont-Verlag), in dem das Zeitgeschehen der letzten fünf Jahre umkreist. In seinen Schilderungen verdichteter Lebensmomente, fiktiver Begegnungen und kurzer Geschichten aus der Kindheit benutzt Ortheil ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Ausdrucksformen: Reflexionen, Erinnerungen, Dialoge und essayistische Betrachtungen. Das ist mal tiefschürfend, oft heiter bis hymnisch, zuweilen kurios und immer wieder selbstironisch. Ein Großteil des Buches ist dabei auch seinem Lebensthema Italien gewidmet. So erzählt er von seinen Reisen in den Süden und nicht zuletzt von Venedig und seinen venezianischen Entdeckungen der kleinen und großen Wunder dieser Stadt. Thomas Karstens wird die Veranstaltung kongenial auf der Gitarre begleiten. Abgerundet wird die Eröffnungsfeier durch Antipasti aus der Küche des Hofcafés Heinzelmännchen in Marienthal.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional- und Reservix Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Hanns-Josef Ortheil, geb. 1951 in Köln, gehört zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern. Als Professor baute er den Studiengang für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim auf. 2002 gründete er die Westerwälder Literaturtage, die er neun Jahre selber leitete. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis, dem Hannelore-Greve-Literaturpreis und zuletzt in Trier mit dem Peter-Wust-Preis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Der Gitarrist Thomas Karstens, geboren 1959, studierte an der Musikhochschule in Köln und an der Schola Cantorum in Paris und war Stipendiat des DAAD an der Academia Chighiana in Siena. Als Solist und Dozent war er in Mittel- und Südamerika, Europa und Asien tätig. Karstens produzierte verschiedene CDs und Rundfunkbeiträge und unterrichtet am Musikseminar der Universität Köln.