Veröffentlicht am 25. April 2024 von wwa

INGELBACH – Tomatentage in Ingelbach – Hobby – Züchter Charly Brust lädt zu seinen Tomatentagen ein.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen köstliche alte Tomatensorten, die Charly Brust im Laufe der vergangenen zehn Jahre zusammengetragen hat. Seine Tomatensorten sammelt er zu einem großen Teil in Frankreich bei ortsansässigen Bauern und regionalen Märkten. Nach mehreren Jahren Erfahrung im eigenen Anbau verfügt er mittlerweile über den Samen von mehr als 100 verschiedenen Tomatensorten in allen Farben, Größen und Geschmacksrichtungen.

„Der Anbau dieser alten Sorten ist recht einfach. Jeder, der über gewisse Grundkenntnisse verfügt, kann sich seine Tomaten selbst heranziehen,“, so die Aussage von Charly Brust. Genau das ist seine Leidenschaft. Tomaten aussähen und beobachten, wie sie nach und nach als filigrane Pflänzchen aus der Erde wachsen. Nach wenigen Wochen werden sie liebevoll vereinzelt und wie kleine Kinder herangezogen. Der Lohn für diese ganze Arbeit ist die Ernte wohlschmeckender Tomaten ab Juli bis in den Spätherbst. „Jede Sorte hat ihren eigenen hervorragenden Geschmack“ so der Kenner und Genießer.

Genau diese Leidenschaft für alte überlieferte Tomatensorten möchte er mit vielen Interessenten teilen. Neben dem Verkauf von Jungpflanzen in allen Tomatengrößen und Farben gibt er an den Tomatentagen möglichst viel Erfahrung an Beispielen vor Ort weiter. Dazu gehören auch feine und ausgefallene Tomatenrezepte sowie Literaturhinweise. Aus all diesen Tomaten kann, im Gegensatz zu den im Supermarkt angebotenen Hybriden, wieder keimfähiger Samen für die kommenden Jahre gewonnen werden. Das unterstreicht die Nachhaltigkeit dieses interessanten und spannenden Hobbys des Tomatenanbaus.

Termine: Freitag, 26. April und 3. Mai von 13.00 bis 17.00 Uhr, sowie Samstag, 27. April und 4. Mai von 11.00 bis 17.00 Uhr in Ingelbach, im Lindenweg 18. Voranmeldung nicht erforderlich