Veröffentlicht am 27. April 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

Lust auf Meer! Eine Expedition in die indische Fischküche U336. 1x, 15.05.24, Mi, 18:00 – 21:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Raum: Lehrküche 1.18, 1. OG. Dozent: Masud Khan. Gebühr: 22,00 € (zzgl. 15 € Lebensmittelumlage an Dozenten zu entrichten). Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

Moderne Ernährung im Focus für Darmgesundheit Vortrag U352. 1x, 15.05.24, Mi, 18:30 – 20:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Filmvorführungsraum EG. Dozentin: Sigrun Birkelbach, staatlich geprüfte Heilpraktikerin. Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

Naturkosmetik für den Sommer L100. 1x, 15.05.24, Mi, 17:30 – 20:30 Uhr. Robert-Koch-Realschule plus (Standort Schulstraße), Schulstaße, 53545 Linz am Rhein, Raum: U-04 Lehrküche, UG. Dozentin: Gerda Holder, Kräuterfachfrau. Gebühr: 59,00 € (gültig bei 8 Teilnehmenden), 53,00 € (gültig von 9 bis 10 Teilnehmenden),47,00 € (gültig von 11 bis 12 Teilnehmenden), im Preis inbegriffen: 20 € Naturprodukte zur Erstellung der Kosmetik. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

Hausaufgaben mit System und Erfolg! Für Eltern mit Kindern mit einer Dyskalkulie (Matheschwäche), LRS und oder ADHS R141. 1x, 14.05.24, Di, 19:00 – 20:30 Uhr. Astrid-Lindgren-Grundschule Rengsdorf, Schulstraße 1, 56579 Rengsdorf, Mehrzweckraum (über Haupteingang erreichbar), EG. Dozentin: Dagmar Habel, Zert. Familiencoach, Staatl. anerk. Erzieherin, Staatl. gep. Motopädin, Qual. Sprachförderkraft, Sonderpäd. Fachkraft. Gebühr: 11,00 €. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

Achtsame Waldauszeit für Mütter und Töchter oder Schwestern Geschenkidee zum Muttertag R363. 1x, 18.05.24, Sa, 14:00 – 17:00 Uhr. Anmeldeschluss: 17.05.2024 Wanderparkplatz Heidegraben, L258, 56584 Anhausen. Dozent: Andreas Schwab, Kursleiter für Shinrin Yoku, Coach (ECA), Kommunikations-, (Natur-)Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Gebühr: pro Person: 35,00 €. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113. Anmeldeschluss: 17.05.24.

Balsam für die Seele D356. 6x, 14.05.24 – 02.07.24, Di, 18:00 – 19:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, 8-Klassentrakt, Gebäudeteil N. Dozentin: Sabine Lichtenthäler, Mentaltrainerin, Klangtherapeuthin/-pädagogin, Hypnose-Coachin, Coachin für psychische Gesundheit. Gebühr: 85,00 €. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.