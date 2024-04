Veröffentlicht am 22. April 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuwied

Am 21. April 2024 gegen 20 Uhr ereignete sich in der Engerser Landstraße in Neuwied ein Verkehrsunfall. Eine 42jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW aus einer Grundstückseinfahrt heraus, um die Fahrt nach links in Richtung Innenstadt fortzusetzen, übersah aber einen entgegenkommenden PKW. Der 30jährige Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen des unfallverursachenden PKW wurden leichtverletzt. Zudem wurde durch den Unfall ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Quelle: Polizei