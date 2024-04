Veröffentlicht am 22. April 2024 von wwa

MAINZ – Hundewelpe aus Rhein gerettet

Einen besonders flauschigen Einsatz mit erfreulicherweise positivem Ausgang erlebten am frühen Sonntagabend, 21. April 2024, Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 und der Wasserschutzpolizei.

Gegen 18.30 Uhr war ein Hundewelpe in Höhe des Victor-Hugo-Ufers am Winterhafen von einem dort vor Anker liegenden Frachtschiff in den Rhein gesprungen. Passanten, die die Situation vom Ufer aus beobachtet hatten, nahmen sich des Tieres an. Da die hinzugerufenen Polizisten auf dem Schiff zunächst keine Person erblicken konnten, nahmen sie den Welpen mit auf die Dienststelle. Dort konnte sich der Hund aufwärmen und wurde noch bespaßt.

Derweil versuchte die Wasserschutzpolizei weiter, den Besitzer des Welpen auf dem Frachtschiff ausfindig zu machen. Letztlich mit Erfolg: Nach knapp einer halben Stunde konnte der Hund wieder zurück zum Frachtschiff gebracht und seinem Herrchen übergeben werden. Quelle und Fotos: Polizei