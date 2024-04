Veröffentlicht am 21. April 2024 von wwa

MALBERG – Verkehrsunfallflucht in Malberg

Zwischen 19. April 2024, 19:00 Uhr und 20. April 2024, 11:00 Uhr kam es in der Ortslage Malberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Aufgrund der Spurenlage vor Ort stellte sich der Unfallhergang so dar, dass der Unfallverursacher die L 281 von Luckenbach kommend in Fahrtrichtung Malberg befuhr. Ausgangs einer Linkskurve dürfte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, durchfuhr einen Weidezaun mit massiven Holzpfählen und Eisenstangen. Der PKW wurde auf einer Wiese gewendet und fuhr wahrscheinlich in Richtung Luckenbach zurück. Aufgrund der aufgefundenen Trümmerteile dürfte es sich um einen MINI gehandelt haben, der durch den Unfall stark beschädigt sein dürfte. Die Polizei in Betzdorf bittet um Hinweise, die Rückschlüsse auf das Fahrzeug zulassen, insbesondere solche, die Hinweise auf einen entsprechend beschädigten Mini ergeben. Quelle: Polizei