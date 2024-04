Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Diebstahl eines Hinterrades vom E-Bike

Nach Erledigung seiner Einkäufe am 18. April 2024, zwischen 20:05 und 20:30 Uhr in der Siegstraße, in 57548 Kirchen, stellte ein 37-jähriger Mann fest, dass das Hinterrad seines E-Bikes abmontiert und gestohlen worden ist. Sein mit einem Fahrradschloss gesichertes Rad stellte der Mann zuvor am Seiteneingang zum Kaufland ab. Unbekannte nutzten die kurze Zeit und stahlen das Hinterrad. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise. Quelle: Polizei