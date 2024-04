Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

WISSEN – Leistungsschau Regionale Wisserland läuft

Seit Samstagmorgen sind die Tore des kulturWERKwissen und des direkt angrenzenden Gewerbegebietes Frankenthal geöffnet und zeigen eindrucksvoll die Bandbreite des heimischen Gewerbes. Von A wie Autos bis Z wie Zimmerei sind zahlreiche Sparten vertreten. Auch am Sonntag ist die Messe von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

„Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Temperaturen zu Beginn der Gewerbeschau etwas frühlingshafter wären“, so Jochen Stentenbach vom Organisationsteam, der zusammen mit Dominik Weitershagen vom kulturWERK und Markus Rödder seitens der Verwaltung die große Veranstaltung seit zahlreichen Wochen vorbereitet hat. Trotzdem war die Stimmung gut, als sich am heutigen Samstag die Messestände im und am kulturWERKwissen sowie die Gewerbebetriebe in der benachbarten Walzwerkstraße von ihrer besten Seite präsentierten.

Schöne und innovative Dinge gibt es zu bestaunen, wie z. B. mehrere Automarken, mobile Saunas, E-Bikes, Raumausstattungen, Fenster und Türen, Land- und Forstwirtschaft, Mode und Schmuck, Einzelhandel und Dienstleistungen unterschiedlicher Art. Besonders freut es, dass in diesem Jahr auch ein größerer Industriebetrieb seine Pforten in der Walzwerkstraße geöffnet hat – quasi mit einem Tag der offenen Tür, um einmal „hinter die Kulissen“ zu schauen. Ansprechende Wand-Drucke werden im kulturWERK live vorgeführt, einigen Besuchern war das Leistungsspektrum der heimischen Betriebe gar nicht bewusst.

Am Sonntag findet um 11 Uhr ein Messe-Gespräch mit Bürgermeister Berno Neuhoff und mehreren Interview-Gästen in der Halle statt, anschließend wird es einen gemeinsamen Rundgang geben. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt, es gibt frische Backwaren, Crepes und leckere Imbiss-Spezialitäten. Für Familien mit Kids gibt es im Innenhof des kulturWERKs u. a. ein Karussell.

Parkplätze sind im Stadtgebiet von Wissen überall kostenlos vorhanden, für Schwerbehinderte gibt es direkt vor dem kulturWERKwissen Parkplätze (Zufahrt nur aus Richtung Altstadt/Marktstraße möglich). Der Eintritt zur Leistungsschau ist frei. Fotos: Dominik Weitershagen (kulturWERKwissen)