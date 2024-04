Veröffentlicht am 22. April 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Eröffnungsfeier „Vom Markt zum Deich“ steigt in Neuwied – Live-Musik, Tanz und Picknick am 4. Mai

Unsere Städte sind im stetigen Wandel. Das trifft merklich auch auf Neuwied zu. An bereits abgeschlossenen Maßnahmen wie der Neugestaltung der Deichuferpromenade erfreuen sich Neuwiederinnen und Neuwieder wie auch Besucher der Deichstadt. Der Tag der Städtebauförderung gibt der Stadt Neuwied am Samstag, 4. Mai, Anlass, die bisherigen Erfolge im städtebaulichen Veränderungsprozess gemeinsam mit Bürgerinnen, Bürgern und Gästen zu feiern.

Das soll bei ausgelassener Stimmung, Auftritten von Größen der lokalen Musikszene und reichlich gastronomischem Angebot getan werden. Den Startschuss gibt dazu um 18 Uhr Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig. Auf der Hauptbühne in der unteren Marktstraße (Kreuzungsbereich Rheinstraße) übergibt er mit kurzweiligen Eröffnungsworten die neugestalteten Bereiche an die Neuwieder. Auch Innenminister Michael Ebling hat sein Kommen zugesagt und richtet ein Grußwort an alle Gäste.

Danach wird in ungezwungener Atmosphäre gemeinsam gefeiert. Die Stadt Neuwied hat als Veranstalter der Eröffnungsfeier ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik und Tanzdarbietungen der örtlichen Tanzschulen zusammengestellt. Zahlreiche ansässige Gastronomen bereichern das Fest mit kulinarischen Angeboten in flüssiger und fester Form. Aber auch eigenes Picknick ist willkommen. Sitzmöglichkeiten vom Strandkorb bis zur Biertischgarnitur laden zum Verweilen ein. Dabei lohnt sich auch ein Rundgang entlang der vier Bühnen.

Programm aus Musik und Tanz

Am Pumpwerk beim Deichinformationszentrum spielen ab 18 Uhr „Buijé“ in gewohnter Manier Akustik-Rock-Cover vom Feinsten und die „Impuls – Dance School“ begeistert mit einer Tanzdarbietung. „Mânos“ entführen zeitgleich auf der Bühne an der Deichkrone musikalisch in die Welt des Flamencos. An der gleichen Stelle zeigt die „Schlosstanzschule Neuwied“ einen tänzerischen Beitrag. Ab 18.45 Uhr bringen die „Die Donnerloch Boyz“ Schlager-Rock der 60er und 70er Jahre auf die Bühne in der unteren Marktstraße. Zweimal erobert dort dann auch die „ADTV Tanzschule Marc Daumas“ die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Bühne am Marktplatz gehört ab 18.30 Uhr Matthias Münch, der mit seiner Stimme und Gitarre zu begeistern weiß.

Ein ganz besonderer Hingucker ist am Abend die Beleuchtung der Veranstaltungsbereiche wie etwa der Deichkrone sowie der untere Marktstraße. So erscheinen diese bekannten Orten noch einmal in ganz anderem Licht. Auch die neue Beleuchtung der Deichmauer wird dann eingeschaltet. Zudem sind die fünf Sandskulpturen zu bestaunen, die bis zum Veranstaltungstag von drei erfahrenen Künstlern auf der Deichpromenade im Bereich der Freitreppe gebaut werden. Dem Amt für Stadtmarketing ist es gelungen, das Team von „sandcity.de“ für diese außergewöhnliche Open-Air-Ausstellung zu gewinnen.

Ereignisreicher Tag in Neuwied

Zahlreiche weitere Veranstaltungen geben am 4. Mai Anlass für einen Besuch in Neuwied: Für Urlaubsstimmung sorgt das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt, wenn beim „Deich chillen“ DJ „Me & Myself“ ab 18 Uhr direkt im (später sogar beleuchteten) Pegelturm auflegt. Die Feuerwehr der Stadt Neuwied begeht zudem bereits ab 15 Uhr ihren Hochwasserinformationstag auf der Deichuferpromenade im Bereich des Deichtors an der Schlossstraße. Bereits von 11 bis 18 Uhr lädt „Kunst im Karree“ ein, Kunst in historischen Höfen und inspirierenden Locations zu erleben. Zudem feiert das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz von 13 bis 15 Uhr ein Kulturfest für Demokratie und Toleranz in Europa.

Den detaillierten Programmablauf, einen Lageplan sowie Informationen über das Angebot der teilnehmenden Gastronomie bei der Eröffnungsfeier „Vom Markt zum Deich“ gibt es online unter www.neuwied.de/markt-deich oder im Veranstaltungs-Flyer, der an zahlreichen Stellen in der Innenstadt ausliegt.

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, der Länder, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.