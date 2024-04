Veröffentlicht am 22. April 2024 von wwa

NEUWIED – Stellungnahme von Siegfried Kowallek zu den AfD-Problemen im Kreis Neuwied

Aus psychologischer Sicht finde ich die aktuellen Probleme in der AfD im Kreis Neuwied hoch interessant. Diese Partei beobachte ich schon sehr lange, und ich muss einräumen, dass ich die soziale Kompetenz und Eloquenz von Jan Bollinger zunächst beeindruckend fand. Das Highlight für mich war vor vielen Jahren die Teilnahme der AfD in Neuwied an ihrem Rheinland-Pfalz-Tag. Sie trat überall, wo sie vor Ort aktiv war, mit einem Infostand auf. Allerdings hatte die Antifa beschlossen, überall eine Gegenveranstaltung zu machen. In Neuwied wurde die Antifa offenbar durch in Bonn Studierende vertreten.

Was ich vor Ort beobachten konnte, war ungewöhnlich. Durch seine Herangehensweise schaffte Bollinger es, dass ein Kleinunternehmer aus seinen Reihen der Antifa versicherte, er sei gar nicht so schlimm, weil er Mitarbeiter mit Migrationshintergrund beschäftige, und der Sprecher der Antifa versicherte Bollinger, er studiere, entgegen des Vorurteils eines faulen Studenten, ein anspruchsvolles naturwissenschaftliches Fach, das ihn sehr in Anspruch nehme. Dem Wunsch Bollingers, das ihm ausgehändigte AfD-Material auch wirklich zu lesen, entsprach dieser Student, indem er es brav in seinem Rucksack verstaute.

Aber danach ist viel passiert. Den ursprünglichen Mitstreiter Heribert Nuhn aus Straßenhaus, der ihn kritisch zu sehen begann, konnte er aus der Partei ausschließen lassen. Der Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Uwe Junge, verließ schließlich die Partei. Zuletzt schoss Bollinger dann den nächsten Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Michael Frisch, ab, der in der Partei blieb, aber zusammen mit dem intellektuell wegen seiner Differenziertheit durchaus beeindruckenden Landtagsabgeordneten Martin Louis Schmidt die Fraktion verließ.

Dieses Abräumen innerparteilicher Gegner veränderte Jan Bollinger. Der Fachbegriff dafür ist Déformation professionnelle. Mit seiner Ausübung der Tätigkeit als Politiker veränderten sich wohl Charakter und Persönlichkeit. Knallhart kann man von einer beruflich bedingten Missbildung sprechen. Das bedeutet für mich eine zwiespältige Situation. Als Diplom-Psychologe muss ich es bedauern, dass Jan Bollinger sich verhärtet hat, als politischer Gegner der AfD muss ich den aktuellen Scherbenhaufen in der AfD vor Ort begrüßen. Siegfried Kowallek, Neuwied