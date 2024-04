Veröffentlicht am 21. April 2024 von wwa

EITORF – Einladung zur Bezirksversammlung des Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel (Bezirk 9 + 12)

Turnusgemäß lädt der Bezirksvorstand zur Bezirkssitzung ein. Am Ende der aktuellen Amtszeit des Bezirksvorstandes und der zugleich anstehenden Neuwahl aller Gremien des Regionalverbandes, sind die über 40 Mitgliedsvereine in Eitorf, Windeck, Much, Ruppichteroth, Neunkirchen-Seelscheid und dem Landkreis Altenkirchen eingeladen, in einem ersten Schritt den neuen Bezirksvorstand zu wählen. Die Sitzung findet am Mittwoch, 29. Mai 2024, ab 19:00 Uhr im Eitorfer Sängerheim (Gasthaus für Chöre), Parkstraße 12, 53783 Eitorf statt. Die Einladung an alle Gesellschaften und Vereine erfolgte in den vergangenen Tagen via Mail. Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung sind bis mindestens 14 Tage vor der Versammlung schriftlich einzureichen (Stichtag: 15.05.2024). Auf vollzähliges Erscheinen aller Mitgliedsvereine freut sich der Bezirksvorstand. Er bittet um An,- bzw. Abmeldung bis zum 15. Mai 2024 an gertz7@icloud.com. Sollte ein Verein keine Einladung erhalten haben, möchte er sich bitte unter der o.g. Mailadresse melden. Die Mitgliedsvereine werden gebeten, die Vereinsdaten unter www.karnevaldeutschland.de zu überprüfen und zu aktualisieren.