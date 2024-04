Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – In Altenkirchen ist die Zeit stehen geblieben

Vielen wird es bereits aufgefallen sein: Die Kirchturmuhr der Christuskirche in Altenkirchen steht derzeit still. Grund dafür sind Dachdeckerarbeiten am Turmhelm, die kurzfristig ausgeführt werden müssen. Gleichzeitig wird das Glockenspiel instand gesetzt. In einigen Wochen wird dann das überarbeitete Glockenspiel mit seinen elf Gussstahlglocken wieder erklingen und auch die mechanische Turmuhr wieder die richtige Zeit anzeigen. Foto: Kirchengemeinde Altenkirchen