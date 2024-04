Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

SCHÜRDT – Schürdt putzt sich wieder raus

Der Frühling kann kommen! Mit der Hilfe vieler fleißiger Schürdter Hände wurde dem Müll in und um Schürdt am Samstag zu Leibe gerückt. Im Zuge dessen wurden auch neue Bänke an beliebten Spazierstrecken rund um Schürdt aufgestellt, die Spaziergänger dazu einladen einen Moment im schönen Örtchen zu verweilen und den Blick über die wunderschöne Natur schweifen zu lassen.

Das Bushäuschen an der Schürdter Wendeschleife wurde leider wenige Tage vor dieser Aktion mutwillig verschmutzt und frisch gepflanzte Blumen aus der Erde gerissen. Das wurde durch mehrere Helfer in viel Arbeit wieder gereinigt und man hofft sehr, dass die Verursacher dies in Zukunft unterlassen werden!

Im Anschluss gab es für alle fleißigen Helfer frische Pizza und köstlichen Kuchen aus dem Backes der Familie Saynisch. Der Ortsbürgermeister und sein Team im Gemeinderat bedankten sich bei allen Schürdtern und Freunden von Schürdt für ihre tolle Mithilfe bei dieser Aktion! Sie freuen sich schon auf die nächsten Feierlichkeiten! Zum Beispiel die alljährliche Maifeier am 31. April 2024 in der Schürdter Grillhütte! (jus) – Fotos: OG Schürdt