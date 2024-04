Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

HERDORF – Drogenbeeinflusster PKW-Fahrer in Herdorf

Am 17. April 2024 führte die Polizeiinspektion Betzdorf Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten an einer Kontrollstelle in der Schneiderstraße in Herdorf das Fahrzeug eines 31jährigen Mannes und stellten bei dem Fahrzeugführer körperliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter THC-Einfluss stand und demnach im Vorfeld Cannabis konsumiert haben musste. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein bußgeldbewährtes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei