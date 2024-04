Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

NEUWIED – Viele Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Neuwied

Am 17. April 2024 häuften sich Meldungen über den Anruf falscher Polizeibeamter. Die Geschädigten wohnten insbesondere im Bereich Langendorfer Straße / Am Schlosspark. In allen Fällen gab sich eine männliche Person als Polizeibeamter aus und gab an, dass es zu einem Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sei. In allen hier bekannten Fällen waren die Geschädigten entsprechend informiert und beendeten das Gespräch, ohne das es zu einem Schaden gekommen ist. In einem Fall wurden von dem Täter 10.000 Euro gefordert. Quelle: Polizei