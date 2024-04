Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

NEUWIED – Haftbefehl bei Kontrolle von Spielotheken in Neuwied vollstreckt

Am 16. April 2024 kontrollierten Beamte der Polizei Neuwied in der Zeit zwischen 21:00 und 24:00 Uhr die Spielotheken in der Stadt Neuwied. Es wurden insgesamt 25 Personen kontrolliert. Eine Person hatte einen offenen Haftbefehl, der durch die Zahlung des ausstehenden Betrages vollstreckt werden konnte. Quelle: Polizei