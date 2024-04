Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrskontrolle in Neuwied führte zur Sicherstellung eines PKW

Am 16. April 2024 wurden in der Stadt Neuwied an stationären Kontrollstellen in der Zeit von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr Fahrzeuge kontrolliert. Ein PKW-Fahrer verfügte über keine Fahrerlaubnis. In einem Fall wurde ein Fahrzeug kontrolliert das bereits zehn Tage zuvor kontrolliert wurde. Bei der ersten Kontrolle konnten für die montierten Alu-Felgen keine Erlaubnis vorgelegt werden. Der 21jährige Fahrer zog in der Folge die Serienfelgen auf und zeigte diese bei der Polizei vor. Bei der Kontrolle wurden abermals die nicht erlaubten Felgen festgestellt. Das Fahrzeug wurde nun sichergestellt. Quelle: Polizei