Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Kirchen (Sieg)

Am 16. April 2024 befuhr eine 46-Jährige mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Kirchen (Sieg) aus Richtung Krankenhaus kommend und ordnete sich an der Ampelkreuzung nach rechts Richtung Betzdorf ein. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen VW mit SU-Kennzeichen ebenfalls die Bahnhofstraße und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Siegen abzubiegen. Dabei touchierte er das Fahrzeug der 46-Jährigen an der hinteren linken Tür und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen PKW machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei