Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

WISSEN – In Kürze geführte Wanderung Marienthal – Wissen

„Von Marienthal über den Westerwaldsteig nach Wissen“ führt eine 19 Kilometer lange Wanderung der Wisserland-Touristik e. V. mit Peter Gier am 4. Mai um 9:30 Uhr. Die anspruchsvolle Tour beginnt am Bahn-Haltepunkt Marienthal und endet am Wissener RegioBahnhof. Eine Anmeldung in der Tourist-Information Wissen ist erforderlich.

Die Anreise kann mit der Bahn von Wissen nach Marienthal erfolgen. Die Wanderung führt über aussichtsreiche Höhenzüge und idyllische Täler zurück ins Wisserland. Dabei werden am Wegesrand allerlei schöne und interessante Dinge zu sehen sein, das Klosterdorf Marienthal, das Nistertal, die längste Hängebrücke im nördlichen Rheinland-Pfalz, die „schöne Aussicht“ und die Pionierbrücke. Vorm Abstieg ins Siegtal wartet noch der Steimel auf der Köttingerhöhe mit weiten Aussichten, sowie der Baumlehrpfad im Köttingsbachtal.

Die Teilnahme kostet 8 € pro Person, hausgemachter Blechkuchen bei der Rast im Nistertal ist inclusive. Die geführte Wanderung ist auf 10 Personen begrenzt. Die Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen freut sich auf Anmeldungen. Dies ist per Mail (info@wisserlandtouristik.de), telefonisch (02742 2686) oder persönlich möglich. Infos zur Wanderung auch auf wisserland.de/führungen. Foto: Dominik Ketz