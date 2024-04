Veröffentlicht am 20. April 2024 von wwa

REMAGEN – Erfolgreiche Firmenkontaktmesse Praxis@Campus der Hochschule Koblenz verbindet Studierende und Unternehmen

Die große Praxisnähe und der gute Kontakt zur Wirtschaft ist einer der Erfolgsfaktoren der Hochschule Koblenz. Entsprechend groß war das Interesse von Unternehmen und Studierenden an der diesjährigen Firmenkontaktmesse Praxis@Campus. Unter der Schirmherrschaft des Hochschulpräsidenten, Prof. Dr. Karl Stoffel, wurde die Messe in diesem Jahr am Campus Remagen eröffnet und bot eine einzigartige Plattform für den direkten Austausch zwischen Studierenden und Unternehmen.

„Mit insgesamt 72 teilnehmenden Unternehmen stellt Praxis@Campus auch in diesem Jahr wieder die größte Hochschulkarrieremesse in Rheinland-Pfalz dar“, betonte der Präsident der Hochschule Koblenz in seiner Begrüßung. Das Interesse war enorm, was sich nicht nur in der schnellen Ausbuchung der Unternehmensstände, sondern auch in einer langen Warteliste widerspiegelte. „Diese rege Beteiligung von Unternehmen der Region, aber auch weit darüber hinaus, unterstreicht die Bedeutung und Relevanz der Veranstaltung für Studierende sowie Unternehmen gleichermaßen“, so Stoffel.

Die Messe, die Studierende der drei Standorte und sechs Fachbereiche der Hochschule Koblenz zusammenbrachte, bot eine ideale Gelegenheit für künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, miteinander in Kontakt zu treten. Dabei fungierte sie nicht nur als Schnittstelle für potenzielle Arbeitsverhältnisse, sondern auch als Austauschplattform für Praxisphasen, Abschlussarbeiten und studentische Nebentätigkeiten.

Die Jobwand im Eingangsbereich der Hochschule präsentierte eine breite Palette von Stellenangeboten der teilnehmenden Unternehmen und verdeutlichte eindrucksvoll den hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in verschiedenen Branchen. Namhafte regionale und überregionale Unternehmen waren vertreten und informierten über vielfältige Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen, angefangen von Praktikumsplätzen bis hin zu Direkteinstiegen.

Studierende erhielten einen umfassenden Überblick über alle teilnehmenden Unternehmen durch die Jobbroschüre und die Homepage www.praxis-at-campus.de. Zudem bot die virtuelle Karriereplattform JobTeaser die Möglichkeit, Lebensläufe im Vorfeld hochzuladen, Stellenangebote zu finden und mit interessierten Unternehmen in Kontakt zu treten. Eine besondere Neuerung in diesem Jahr war die Einführung einer Event-Rallye. Diese interaktive Kommunikationsmöglichkeit ermöglichte es den Studierenden, schneller und effektiver mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Zudem freuten sich die Teilnehmenden über tolle Gewinne, wie u.a. eine Apple Watch oder ein iPad.

Im Rahmen eines neu konzipierten Vortrags- und Rahmenprogramms konnten sich die Studierenden in Career Talks zu Themen wie Jobs mit Sinn und dem richtigen Verhalten bei Gehaltsverhandlungen austauschen oder auch Tipps erhalten, wie man auf Social Media von Unternehmen am besten gefunden wird. In der erstmalig angebotenen Innovation Lounge informierten sich Interessierte darüber, wie der Einstieg bei einem der führenden Innovationscentern in der Region gelingt und was es dort für Karrieremöglichkeiten gibt. „Die Angebote treffen genau die Bedarfe der Studierenden. Sie konnten in den Gesprächen Infos aus der Praxis erhalten, die man nirgendwo anders so bekommt, schon gar nicht über eine schnelle Recherche im Internet“, betont die Moderatorin der Career Talks, Jacqueline Grefer, die an der Hochschule den Studiengang Management, Führung und Innovation studiert.

Die Praxis@Campus-Messe war somit eine gute Gelegenheit für Studierende, Unternehmen kennenzulernen und berufliche Perspektiven zu erkunden und ein wichtiger Beitrag der Hochschule Koblenz zur Förderung individueller Karrierewege. Foto: Sascha Ditscher/Hochschule Koblenz