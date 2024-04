Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Einladung zum Info-Abend „Auf eine Brause zum Thema … Balkonkraftwerk“

Der Ortsverband Unkel/Linz/Bad Hönningen und die Ortsgruppe Vettelschoß von Bündnis 90/ Die Grünen laden alle Interessierten zum Info-Abend „Auf eine Brause zum Thema … Balkonkraftwerk“ am Montag, 06. Mai 2024, um 19 Uhr ins Gemeindehaus Kalenborn, in der Bernhardstraße 6, in 53560 Vettelschoß, ein. Martin Lang (unabhängiger Energieberater aus Sankt Katharinen) wird in gemütlicher Atmosphäre aufzeigen, was man zu Balkonkraftwerken wissen muss und wie man einfach Energie sparen und somit den Geldbeutel schonen kann. Fragen zur Veranstaltung oder an den Energieberater können gerne vorab per Mail (vettelschoss-kalenborn@gruene-neuwied.de) oder Instagram (DM an gruene_vettelschoss) gestellt werden. Thorben Thieme, Bündnis 90/ Die Grünen Vettelschoß