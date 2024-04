Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

ELKENROTH – Wirtschaftsjunioren besuchten die AMS GmbH in Elkenroth

Die Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald besuchten die AMS GmbH in Elkenroth, ein familiengeführtes Metallbauunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, das sich über die Jahre zu einem führenden Anbieter in verschiedenen Produktgruppen entwickelt hat. Lara Imhäuser, die in Zukunft das Unternehmen leiten wird, führte die Teilnehmer durch das Unternehmen und präsentierte die vielfältigen Produktgruppen, die von Metallfassaden über Ausgabeschalter bis hin zu Möbeln und Kunstobjekten reichen.

Lara Imhäuser betonte: „Es freut mich sehr, die Wirtschaftsjunioren hier bei uns begrüßen zu dürfen. Der Austausch mit jungen Unternehmern und Führungskräften ist für uns sehr wertvoll und inspirierend.“ Imhäuser ist zudem Sprecherin der Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald. Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von der Innovationskraft und dem Engagement der AMS GmbH und dankten der Gastgeberin. Foto: Linda Weitz