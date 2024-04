Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Quo Vadis Gesundheitsversorgung im Landkreis Altenkirchen?

Wie steht es um die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen. Wie wirken sich die Veränderungen im Krankenhaus Altenkirchen für die Menschen im Kreis aus? Was ändert sich in der Notfallversorgung?

Die Wählergruppe Käppele will den Stand der Dinge und die aktuellen Entwicklungen aufzeigen. Die Situation für die Menschen im Landkreis hat sich stark verändert und wird sich noch weiter verschlechtern, wenn nicht von Seiten der Politik massiv gegengesteuert wird. Sie will mit den Menschen im Kreis über ihre Lösungsvorschläge reden und deutlich machen, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln! Termin ist der 23. April 2024, ab 19.00 Uhr im Hotel Glockenspitze in Altenkirchen. Veranstalter ist die Wählergruppe Käppele (Kreistag). Referenten sind Dr. Isabbella Jung-Schwandt, Oberärztin der Anästhesie Krankenhaus AK, Prof. Dr. Horst Schuldes, niedergelassener Urologe in Altenkirchen und Ralf Käppele (Wählergruppe Käppele Kreistag). Die Moderation hat Dr. Gunnar Lindner.