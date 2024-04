Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildung Koordination und Neurofitness

Die Übungsleiter der Bewegungsprogramme haben sich zur der Fortbildung „Wie Bewegung das Gehirn“ fit hält getroffen. Das Gehirn funktioniert genauso wie ein Muskel. Durch regelmäßiges Training bleibt es beweglich und leistungsfähig. Was ist Koordination: Sie ist die Fähigkeit, die es uns erlaubt Bewegungen auf präzise, schnelle, geordnete und effiziente Art auszuführen. Also man fast alle Prozesse zusammen, die der Regulation von ziel- und zweckgerichteten Bewegungen dienen. Sie sorgt für ein harmonisches Zusammenwirken von: Sinnesorganen, dem ZNS, dem peripheren Nervensystem und der Skelettmuskulatur. Neurofitness kann dabei helfen konzentrierter, gelassener und entspannter durchs Leben zu gehen. Die Fortbildung war ein riesen Erfolg und die Kursleiter nehmen viel Gelerntes mit in ihre Gruppen.