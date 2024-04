Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

EITORF – Endlich Frühling – Eitorfer Frühling – Das Konzept aus dem vergangenen Jahr wird wiederholt

So wie sich die Natur sich nun voll entfaltet, mit prächtigen Farben, frischem Grün und zahlreichen Blüten, so aufstrebend und dynamisch präsentieren sich die Handwerksbetriebe bei der 43. Auflage des Eitorfer Frühlings. Dazu lädt der Verein selbstständiger Handwerker (VsH) am Sonntag, den 28. April, ins Eitorfer Zentrum ein. Es ist die Zeit, in der es die Menschen wieder hinauszieht und damit die beste Gelegenheit, ein bisschen Frühlingsluft zu schnuppern, das erste Eis unter freiem Himmel zu genießen und sich gleichzeitig zu informieren. Nach drei Jahren Corona-Pause bietet die regionale Gewerbeschau, die seit vergangenem Jahr im neuen Gewand erscheint, dazu die passende Gelegenheit.

Das neue Konzept, das neu ins Leben gerufen wurde, war erfolgreich. So findet die über die Grenzen hinaus bekannte Verbrauchermesse in diesem Jahr auch wieder nur an einem, anstatt an zwei Tagen statt. Auf das früher übliche große Zelt auf dem Marktplatz verzichtet der Handwerksverein um Organisator Thorsten Thewes vom Eitorfer Copy-Shop erneut. Stattdessen präsentieren sich die teilnehmenden Unternehmen in Pavillons, die beim HsV gemietet werden können. Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Rainer Viehof die Leistungsschau der Unternehmen aus Eitorf und Umgebung. Danach beginnt das musikalische Rahmenprogramm: von 11 bis 13.30 Uhr spielt der Windecker Musik Verein. Ab etwa 14.30 bis 16.30 Uhr spielt Young Hope.

Die Gemeinde unterstützt den Handwerkerverein wie in jedem Jahr bei der Ausrichtung der Handwerksmesse tatkräftig. Wie immer gibt es außerdem von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem die Eitorfer Geschäfte ihre Türen für einen sonntäglichen Einkaufsbummel öffnen. Die Geschäfte und die Aussteller aus allen Bereichen von Dienstleistung, Handel und Handwerk nutzen die Gelegenheit, sich und ihre Leistung zu präsentieren. In Zeiten des Fachkräftemangels werben die Betriebe für ihre Leistungen und auch um Fachkräfte und Auszubildende. Denn das Handwerk hat nach wie vor „goldenen Boden“ und bietet jungen Menschen interessante Möglichkeiten. Daneben ist auch die Bundeswehr mit ihrem Informationstruck vertreten, um über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Der Mittelstand ist Motor der Wirtschaft

Unter dem Motto „Mittelstand: Motor der Wirtschaft!“ zeigt der Verein selbstständiger Handwerker, wie wichtig das Handwerk und mittlere Unternehmen für die Stabilität der Wirtschaft sind. Dabei sind die Schwerpunkte der Ausstellung die Themen Regionalität, Familie, Mobilität und Energie. Bekannte und viele neue Aussteller haben sich angemeldet – insgesamt sind es über 60. Dazu gehören Autohersteller, Zweiradbetriebe, Reisemobil- und Camping-Anbieter, Anbieter von Freizeitmöglichkeiten, Energieversorger und Fachverbände und vor allem auch klassische Handwerksbetriebe. Wie im vergangenen Jahr codiert auch der ADFC diesem Jahr wieder Fahrräder.

Beim Eitorfer Frühling präsentieren sich die Betriebe in all ihren Facetten. Die Besucher können sich beraten und von den neuesten Innovationen inspirieren lassen. So wird die Gewerbeschau zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Denn auch für die kleinen Besucher ist mit Aktionen wie Kinderschminken, Kinderkarussell und Hüpfburg gesorgt. Die Glaspiratin ist mit Ihrer Mobilen Mit-Mach-Werkstatt vertreten. Der Hegering Eitorf-Herchen unterhält mit der Rollenden Waldschule.

Ebenso können die Eitorfer Bürger die Küche an diesem Tag kalt lassen, da allerlei kulinarische Genüsse auf sie warten. Die Foodbar bietet einen Imbiss an, ebenso der Imbiss im Auel. Das Jägerheim hat an diesem Tag seinen Biergarten geöffnet und versorgt die Besucher mit Getränken aus seinem Bierwagen. Die Löwenburg aus Herchen ist ebenfalls mit einem Bierwagen vertreten und bietet leckere Flammkuchen an. Zudem gibt es Süßspeisen, Kaffee, Tee, heiße Schokolade und Waffeln von Blacky’s Kaffee-Oase.

Die Aussteller

Zu den Betrieben rund ums Haus, Sanierung und Bauen gehören Bautenschutz Seeger, EP – Elektrotechnik mit Photovoltaik, Hawle Treppenlifte GmbH mit dem Show-Mobil Treppenlifte , IST-Insektenschutztechnik GbR mit Fliegengittern für Fenster & Türen, JSeTech GmbH mit Elektrotechnik und E-Mobilität, Metallbau Lehmann e.K. mit Metallbauarbeiten, Plameco Rhein Sieg mit Spanndecken , Schünke Bauzentrum und Heizung mit Baustoffen, Scrbic GmbH mit Sanitär und Haustechnik und Heim & Haus mit Bauelementen. Gartengeräte präsentiert die Firma Hagen OHG, Gartenmöbel und Holzhäuser die Steinhauer Holzhaus GmbH, Kunststoffe die Firma Licharz GmbH.

Der CopyShop Eitorf bietet Werbeartikel und Textilveredelung. Die Verbraucherzentrale NRW bietet Beratung zum Thema Energie an. Die rhenag ist mit einem Informationsstand ebenso vertreten wie Stadtwerke Troisdorf GmbH, der Energieversorger gazcologne Trading-Service GmbH, die Firma Solaris and more GmbH und die Energieberatung Elhado Engeneering. Bei ESARDEE GbR gibt es traditionelle Thai- und Wellnessmassagen sowie Düfte und Öle.

Zu den Dienstleistern gehört der Anbieter Körperformen und die Sportpark Windhagen GmbH & Co. KG. Es gibt einen Info-Stand zum Thema Kindererziehung und eine Physiotherapie-Praxis präsentiert Tragetücher unter dem Motto „Geborgen Tragen / Stillwunder – Gemeinsam Wachsen /Physiotherapie / Dein Steinzeitbaby“. Zum Thema Gesundheit kann man sich über Wellness und Massagen am Stand von Beautycore Arnamentia oder bei Physiotherapie Claaßen informieren. Es gibt eine Fahrradausstellung von Ralfs Rad Service. Fahrzeuge präsentieren Auto Thomas AG & Co. KG, Autohaus Hakvoort GmbH, Autohaus Klein, Autohaus Lehmann/Nissan, Renault Rhein Sieg und die RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG. Reisemobil und Camping-Artikel gibt es bei Camping Reddemann.

Im Bereich des Haushalts findet sich ein Promotion-Stand von Bosch Cookit, der Thermomix Handelsvertretung und der Firma Vorwerk. Ebenso präsentiert sich die BKK ZF & Partner. Bei der S.E.R. Immobilien GmbH kann man sich zum Thema Immobilienerwerb beraten lassen. Der Pflegedienst Can Aktiv ist ebenso vertreten wie auch das Sanitätshaus interago mit Rehahilfsmitteln, Rollstühlen und Kinderreha. Die Agentur für Haushaltshilfe GmbH und Feenzauber bieten pflegebedürftigen Unterstützung im Haushalt. Die Jovita Rheinland gGmbH stellt ihr Konzept in einem Sozialbus vor.

Darüber hinaus sorgt der Kindergarten Haus Kunterbunt für Kuchen und Waffeln und der Kindergarten Knallfrosch für alkoholfreie Getränke und Speisen. Und auch die Rhein Sieg Werkstätten der Lebenshilfe GmbH ist vertreten, ebenso die VHS Rhein-Sieg mit ihrem aktuellen Programm. Die KG Turm-Garde Eitorf 1977 informiert über den nächsten „Feez om Marktplatz“. Und natürlich ist auch der Verein selbstständiger Handwerker mit einem Info-Stand vertreten. (ins)