Veröffentlicht am 19. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Erste-Hilfe-„Fresh-up“: Kurs für Ehrenamtliche im Landkreis Altenkirchen

Im Notfall gut vorbereitet zu sein, um Menschen in Not sicher helfen zu können: Dazu braucht es fundierte Kenntnisse in Erster Hilfe. Denn im Fall des Falles bleibt keine Zeit, Informationen nachzulesen. Und Unsicherheit kann schnell zu unüberlegten Maßnahmen führen. Deshalb organisiert das „Netzwerk Ehrenamt“ im Landkreis Altenkirchen in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Auffrischungskurse „Erste Hilfe Fresh-up“ für ehrenamtlich tätige Personen im Landkreis.

Der Kurs findet am 7. Mai ab 18 Uhr im DRK-Lehrsaal (Kölner Straße 97) in Altenkirchen statt, er besteht aus drei Unterrichtseinheiten über insgesamt drei Stunden mit Theorie und Praxis.

„Hilfeleistungen sollen trainiert und in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden“, so der Rat von Jörg Gerharz, DRK-Ausbildungsbeauftragter. Die Themen sind teilnehmerorientiert, so dass jeder seine persönlichen Fragen stellen kann. Einer der wichtigsten Bestandteile des Kurses wird das Thema der Wiederbelebung als Sofortmaßnahme sein.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Diese kann bis zum 6. Mai erfolgen bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Agnes Brück, Ehrenamtskoordinatorin, Tel.: 02681-812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de. Foto: AKK