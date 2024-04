Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied feiert 20 Jahre Gartenmarkt – Tausende Besucher, bestes Wetter und ganz viel Grün

Besser hätte es aus Organisatoren-Sicht kaum laufen können. Pünktlich zum Auftakt des Neuwieder Gartenmarktes zeigte sich das oft so launische Aprilwetter am Mittelrhein von seiner schönsten Seite. Der strahlende Sonnenschein lockte an beiden Tagen schon morgens zahlreiche Gartenfreunde in die City – bis zum Mittag wimmelte es im Bereich um den Luisenplatz nur so von Besuchern. „Das Wetter hat uns voll in die Karten gespielt“, freut sich Fabienne Mies aus dem Neuwieder Stadtmarketing. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hatte sie sich für das 20-jährige Jubiläum des Gartenmarktes so einiges einfallen lassen.

Mehr als 130 Händler aus nah und fern hatten eine Vielzahl an Grünpflanzen aller Art, Garten-Deko sowie Speisen und Getränke im Angebot. Im Verlauf der beiden Tage gingen so viele Gartengewächse und Zimmerpflanzen über die Ladentheke, dass manche Händler am Sonntagnachmittag restlos ausverkauft waren. Der Pflanzenshuttle, mit welchem grünende und blühende Einkäufe bei Bedarf bis zum eigenen Auto gebracht wurden, erfreute sich ebenso großer Beliebtheit wie „Pflanzendoc“ Karl-Heinz Konrad, der sich nicht über fehlende „Patienten“ beklagen konnte. Alle Nachwuchsgärtner durften sich über einen Spielbereich mit Sandkästen und Barfußpfad freuen.

„Sowohl die Besucher als auch die Händler fanden den Gartenmarkt sehr gelungen“, fasst Mies die vielen positiven Rückmeldungen zusammen, die sie erhalten hat. Auch das Orga-Team vom Stadtmarketing ist mit dem Verlauf des Marktes überaus zufrieden und freut sich bereits auf das nächste Jahr. Doch bevor es so weit ist, stehen noch zahlreiche weitere Veranstaltungs-Highlights im gut gefüllten Neuwieder Terminkalender. Schon im Mai geht es weiter mit den Kreuzgangkonzerten in der Abtei Rommersdorf. Fotos: Franz-Josef Dehenn