KREIS ALTENKIRCHEN – Lust auf Garten? – Aktuelle Kurse bei der Kreisvolkshochschule

In Umfragen bezeichnen viele Menschen den Garten als ihr liebstes Hobby. Andererseits ist so mancher Gartenbesitzer mit dem eigenen Garten nicht ganz glücklich. Und gleichzeitig stellen Hobbygärtner regelmäßig fest, dass ihnen Fachwissen fehlt, um einen grünen Daumen zu entwickeln. Für all diejenigen, die diesen Widerspruch aktiv angehen möchte, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen in den kommenden Wochen zahlreiche Kurse unter der Leitung von Julia Hilgeroth-Buchner aus dem Bereich der Gartengestaltung an. Dabei wird klar: Man muss kein ausgebildeter Gärtner sein, um das eigene Grundstück in eine grüne Idylle verwandeln zu können. Etwas Fachwissen und ein bisschen Geschick sind allerdings schon erforderlich, können aber im Rahmen eines Kurses rund um die Gartengestaltung erlernt werden.

Die Garten-Kurse, Termine und Kosten im Überblick:

Frühjahrsputz für den Körper – Mit Wildpflanzen in den Frühling – Mittwoch, 24. April, 19 bis 21 Uhr, 15 Euro – Onlinekurs: Dein Biogarten – Sommerliche Erntefreuden – (Versand von sieben praxisorientierten Handouts) Mittwoch, 8. Mai, bis Mittwoch, 31. Juli, 30 Euro

Kräuterschätze aus Wiese und Garten – Dienstag, 14. Mai, 19 bis 21 Uhr, 15 Euro – Onlinevortrag: Mit dem etwas anderen Hochbeet durchs Gartenjahr – Dienstag, 14. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, 5 Euro – Kräuterschätze aus Wiese und Garten – Mittwoch, 5. Juni, 19 bis 21 Uhr, 15 Euro

Mehr Infos zu den Inhalten der einzelnen Kurse sind auf der Homepage der Kreisvolkshochschule zu finden: vhs.kreis-ak.eu. Anmeldungen: Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681 – 812212. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner