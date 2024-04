Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

Kochkurs: Basische und basenüberschüssige Ernährung D307. 2x Di., 07.05.24, 14.05.24, v. 18:00 – 21:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Lehrküche, Gebäude R. Dozentin: Barbara Bätzing, Ernährungsberaterin (SfG). Gebühr: 34,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden), 27,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden), zzgl. Lebensmittelumlage in Höhe von 30,00 € bar zu entrichten an die Dozentin. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

Einstieg ins Tennis in der Kleingruppe für Kinder bis 6 Jahre D319. 8x Mi. 08.05.24 – 10.07.24, 16:00 – 16:45 Uhr.

Einstieg ins Tennis in der Kleingruppe für Kinder bis 10 Jahre D320. 8x Mi. 08.05.24 – 10.07.24, 17:00 – 17:45 Uhr.

Einstieg ins Tennis in der Kleingruppe für Kinder ab 10 Jahre D321. 8x Mi. 08.05.24 – 10.07.24, 18:00 – 18:45 Uhr. Tennisanlage Dierdorf, Neuwieder Str. 60, 56269 Dierdorf. Dozentin: Liane Oettgen, DOSB-Übungsleiterin C (Schwerpunkt Kinder / Jugendliche). Gebühr: 73,00 € (gültig bei 4 Teilnehmenden), 60,00 € (gültig ab 5 Teilnehmenden). Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

Cowboys, Canyons, California – Roadtrip USA (Online) G107. 08.05.24, Mi, 19:00 – 20:30 Uhr. online (Zoom 1). Dozentin: Anuschka Dinter, Reise-Bloggerin, Vortragsreferentin, M.A. Geschichte. Gebühr: 13,00 € (gültig von 10 bis 12 Teilnehmenden), 9,00 € (gültig von 13 bis 20 Teilnehmenden).

Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

Der Outdoor Vitalparcours in Hardert R312. Fitness im Einklang mit der Natur. 4x Mi., 08.05.24 – 05.06.24 v. 18:00 – 19:00 Uhr. Kleiner Wäller Vitalparcour, Mittelstraße, 56579 Hardert. Dozentin: Regine Heym, Übungsleiterin DOSB Sport in der Rehabilitation. Gebühr: 22,00 € (gültig von 8 bis 10 Teilnehmenden), 19,00 € (gültig ab 11 Teilnehmenden). Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

Weltjudentum und Der Große Austausch – Ideologien aus dem rechten Spektrum (Online). In Kooperation mit dem MGH Neustadt G196. 06.05.24, Mo, 18:00 – 20:00 Uhr. online (Zoom 1). Dozentin: Ronja Lindenberg, Politikwissenschaftlerin (M.A.). Gebühr: kostenfrei. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

Wege und Irrwege – das Leben des Künstlers Heinrich Vogeler L127.1. 06.05.24, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Besprechungsraum 305/306, 3. OG. Dozent: Karl Hermann Amthauer, Bildungsreferent. Gebühr: 8,00 €. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).