Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

NEITERSEN – Einladung zur Informationsveranstaltung der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ am 2. Mai 2024

Seit über acht Jahren lädt die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Menschen dazu ein, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfelds zu beteiligen. Unter dem Motto „Ich bin dabei!“ verfolgt die Ehrenamtsinitiative einen ungewöhnlichen Ansatz: Statt spezifische Themen vorzugeben, erhalten Interessierte einen Raum, um ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, Mitwirkende zu finden und Projekte umzusetzen, die ihnen Freude bereiten und sich positiv auf die Gemeinschaft in der Kommune auswirken – auch außerhalb der örtlichen Vereinslandschaft. Derzeit engagieren sich 12 Projektgruppen aktiv. Weitergehende Informationen zu den Gruppen sind auf der Webseite der Verbandsgemeinde zu finden.

Jetzt ist die Chance gekommen, sich einzubringen! Die Verbandsgemeinde lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 65 Jahren herzlich ein, am 2. Mai 2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, in die Wiedhalle nach Neitersen zu kommen, um mehr über die Initiative „Ich bin dabei!“ zu erfahren. An diesem Tag werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man aktiv werden und seine Ideen verwirklichen kann. Das Programm umfasst Informationen über die Initiative seitens der zuständigen Mitarbeiterinnen der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz sowie die Möglichkeit des Austauschs und der Vernetzung.

Für eine unkomplizierte Anmeldung können interessierte Personen dem Link auf der Webseite der Verbandsgemeinde folgen: https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/ichbindabei-auftakt-anmeldung. Die Anmeldung ist bis zum 26. April 2024 möglich. Alternativ können telefonische Anmeldungen bei Rebecca Seuser unter der Telefon-Nummer 02681/85-250 vorgenommen werden.