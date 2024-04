Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Wohnzimmerkonzert mit The Swinging Elephants am 19. April 2024 im Vintage Kontor

Eine Bigband zum Wohnzimmerkonzert? Das gibt’s nur im Vintage Kontor in Kirchen. Einmal mehr heißt es Bühne frei in der schönen Wohnzimmer Atmosphäre. Dieses mal sind „Die Swinging Elephants“ zu Gast. Eine kleine aber feine Big Band aus dem Siegerland. Mit vier Saxophonen, Trompete, Posaune, E-Bass, Piano und Schlagzeug kreieren sie einen satten, aber zugleich auch dezenten „Bigband-Sound“.

Das breit gefächerte Repertoire reicht vom klassischen Swing und Jazz über Latin bis hin zu bekannten Titeln aus der Popmusik. Das Ensemble präsentiert das Ensemble Evergreens wie „The boy from Ipanema“, „Fever“ oder „It don’t mean a thing“. Veranstaltungsort ist das Vintage Kontor, in der Hauptstraße 17, in 57548 Kirchen. Das Vintage Kontor ist am Veranstaltungstag geöffnet. Start ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für den Künstler durch die Reihen. Vor Ort gibt’s Kaltgetränke. Parkplätze sind ebenfalls vor der Tür. Aufgrund der knappen Kapazitäten wird um eine Reservierung unter hallo@vintage-kontor.com gebeten. Foto: The Swinging Elephants