Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

ASBACH – Lions Clubs spenden neuwertigen Elektro Rollstuhl an die DRK Kamillus Klinik – Lions Clubs Altenkirchen und Rhein Wied vermitteln Spende im Wert von 22.600 Euro

Diese Spende ist eine große Unterstützung in die Mobilität vieler unserer Patientinnen und Patienten; davon ist der ärztliche Direktor der DRK Kamillus Klinik, Dr. Dieter Pöhlau, überzeugt und meint damit den hochwertigen Elektro Rollstuhl im Wert von 22.600 €.

Anstoß war ein Anruf der großzügigen Spenderin bei Herrn Michael Schmidt von den Lions Rhein Wied, der nicht lange zögerte und Kontakt zu Herrn Klaus Tang von den Lions Altenkirchen aufnahm.

Dieser vermittelte den Elektro Rollstuhl an die DRK Kamillus Klinik in Asbach, die diese Spende dankbar annahm.

Der Lions Club, mit über 1,4 Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern, ist eine Vereinigung von Menschen, die sich lokal und international ehrenamtlich engagieren. Leitgedanke ist dabei das weltweite Lions-Motiv „We Serve“ („Wir dienen“). So ist ihm auch das Wohl der DRK Kamillus Klinik in Asbach ein wichtiges Anliegen.

Für den Transport des über 250 kg wiegenden Rollstuhls aus Bochum, konnte das Taxiunternehmen Thassilo Falkenau gewonnen werden und so stand der Übergabe am Montag, 08. April 2024 nichts mehr im Wege.

Foto: (v.l.): Nicki Billig, kaufmännischer Direktor DRK Kamillus Klinik, Klaus Tang Lions Club Altenkirchen, Sandra Berlijn, Leitung Physiotherapie, Dr. Dieter Pöhlau, ärztlicher Direktor und Chefarzt Neurologie, Michael Schmidt Lions Club Rhein Wied, Thassilo Falkenau Taxiunternehmer