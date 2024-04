Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

WISSEN – SCHÖNSTEIN – „Abenteuer Heimat“ zu Gast auf Schloss Schönstein

Schloss Schönstein ist das nächste Ziel von „Abenteuer Heimat“. Am Sonntag, 28. April (14.30 bis circa 16 Uhr), wird die Reihe von Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Sieg-Tourismus dort Station machen.

Der im Grundriss annähernd dreieckige Hauptbau von Schloss Schönstein im gleichnamigen Wissener Stadtteil ist eine typische Randhausburg, bei der sich die Gebäude um einen Innenhof gruppieren. Vom Mittelalter bis in unsere Zeit ist daran gebaut oder restauriert worden, sodass die Baugeschichte recht verwickelt ist. Vom älteren Nordflügel aus Bruchsteinmauerwerk heben sich die Ende des 16. Jahrhunderts entstandenen Backsteinfassaden deutlich ab. Schloss Schönstein, unmittelbar an Sieg und Elbbach gelegen, wurde erstmals 1255 urkundlich erwähnt. Ab 1281 diente die Burg Sconensteyne dem Erzstift Köln als Pfandobjekt. 1589 erhielt Hermann von Hatzfeldt-Werther das Schloss als Würdigung seiner Verdienste. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Schloss von schwedischen Truppen besetzt, geplündert und in Brand gesteckt, auf Veranlassung von Wilhelm von Hatzfeld aber wieder aufgebaut. Heute ist Schloss Schönstein Verwaltungssitz der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung und Wohnsitz der Familie Graf Hatzfeldt, daher können die Innenräume nicht besichtigt werden.

Für Erwachsene kostet die Teilnahme 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 2 Euro, zahlbar vor Ort. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812211 – Foto: Bernhard Theis