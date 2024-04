Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues Format überzeugte: „Azubi-Speeddating ‚Vor Ort in den Betrieben‘ im Landkreis Altenkirchen gut besucht“

Am 11. April fand im Landkreis Altenkirchen das Azubi-Speeddating in einem neuen Format statt, bei dem Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit hatten, rund 20 Unternehmen direkt vor Ort zu besuchen. Unter dem Motto „Vor Ort in den Betrieben“ boten Unternehmen aus verschiedenen Branchen Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge.

Das neue Format des Azubi-Speeddatings ermöglichte den Teilnehmenden, sich aktiv in die Arbeitswelt einzubringen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Organisation der An- und Abreise lag in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler, die sich vom regulären Schulunterricht befreien lassen konnten, um Unternehmen ihrer Wahl zu besuchen.

Kristina Kutting, die IHK-Regionalgeschäftsführerin, betonte: „Das neue Format bot Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Möglichkeit, Ausbildungsberufe und Betriebe direkt kennenzulernen. Diese praxisnahe Berufsorientierung war ein wichtiger Schritt für den Übergang von der Schule in den Beruf.“

„Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen waren durchweg positiv, insbesondere der direkte Einblick in den Betrieb, das Arbeitsumfeld und in den Tätigkeitsbereich war eine besondere Möglichkeit, die gut ankam“, so Alexandra Enke, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Neuwied, die Teilnehmende beim Azubi-Speeddating begleitete.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert von der Möglichkeit, die Unternehmen vor Ort zu erkunden und praktische Erfahrungen zu sammeln. Auch die Unternehmen waren von dem Format überzeugt und freuten sich über das Interesse der jungen Menschen an ihren Ausbildungsberufen.

„Es ist eine besondere Form des Kennenlernens. Der erste persönliche Eindruck zählt sowohl für Ausbildungsbetriebe und für die Schülerinnen und Schüler. Fachkräfte selbst ausbilden ist weiterhin eine verlässliche Erfolgsstrategie. Umso mehr freuen wir uns über die Kooperationsbereitschaft der regionalen Betriebe, die an dem Format teilgenommen haben“, so Jacqueline Botor, Vermittlerin im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, die teilnehmende Unternehmen beim Azubi-Speeddating begleitete.

Lara Imhäuser, Sprecherin der Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald, unterstrich: „Die positive Resonanz der Schülerinnen und Schüler zeigt, dass dieses Format des Azubi-Speeddatings eine effektive Möglichkeit der Berufsorientierung darstellt.

Die Veranstaltung wurde von der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Neuwied und den Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald e. V. organisiert und durchgeführt. Laut den Veranstaltern war das neue Format des Azubi-Speeddatings ein Erfolg und ein wichtiger Baustein für die berufliche Orientierung junger Menschen in der Region.

Foto 1: Bald Automobile GmbH

Foto 2: Sparkasse Westerwald-Sieg

Foto 3: WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG

Foto 4: Beyer Mietservice KG