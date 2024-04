Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

LINZ – SPD Linz besucht The Flag: Einblicke, Anregungen und Einsatz für die Gemeinschaft

Die Stadträtin Doris Brosowski von der SPD Linz hat sich mit einigen Parteimitgliedern auf den Weg zum beeindruckenden The Flag gemacht, um sich vor Ort aus erster Hand zu informieren. The Flag, mit seinen markanten vier Giebeln entlang des Rheins in der Linzhausenstraße 1a, war Gastgeber für die Delegation, die herzlich von Sascha Königshoven empfangen wurde. Als Leiter der Einrichtung setzt er sich mit Hingabe für das Wohl und die Integration der Bewohner ein, die sich für das Betreute Wohnen entschieden haben.

Während des Besuchs wurden verschiedene wichtige Themen diskutiert, darunter die aktuelle Verkehrssituation an der B 42, die Mietpreise und die Leistungen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Herr Königshoven präsentierte detaillierte Betreuungsangebote und erörterte transparent die damit verbundenen Kosten.

Insbesondere die Herausforderung der Verkehrssituation und die Sicherheit älterer Fußgänger beunruhigen alle Beteiligten. Dieter Lehmann, Fraktionsvorsitzender der Linzer SPD, betonte die fortwährende Diskussion dieses Themas, obwohl die Stadt aufgrund der Zuständigkeit des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Lehmann zeigt sich zudem erfreut: „Es ist zu begrüßen, dass unseren älteren Mitbürgern ein solch attraktives Angebot gemacht wird.“

Besonders fesselnd waren die Erklärungen von Königshoven zu den Bemühungen um die Teilhabe und Integration der Bewohner in das örtliche Gemeinschaftsleben. Uli Bieber, Vorsitzender der Linzer SPD, hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer starken räumlichen und sozialen Anbindung an die Stadt Linz hervor.

Stadträtin Doris Brosowski zog ein positives Fazit: „Der Besuch hat sich für uns gelohnt. Wir konnten nicht nur wichtige Einblicke in die vielfältigen Angebote gewinnen und Wohnungen sowie Gemeinschaftsräume besichtigen, sondern auch wertvolle Anregungen für unsere Arbeit im Stadtrat mitnehmen. Zudem sind wir uns der Anliegen der Linzer bewusst. Die dunkle Farbe des Anstrichs sowie die Höhe des Gebäudes wurden diskutiert. Wir sind entschlossen, den Austausch fortzusetzen und danken Königshoven für die fundierten Informationen.“