Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

MUDERSBACH – Diebstahl aus PKW in Mudersbach

Zwischen dem 12. April, 21:00 Uhr und dem 13. April 2024, 19:00 Uhr wurde aus einem in der Adolfstraße in Mudersbach geparkten PKW ein Rucksack entwendet, der die Geldbörse des Eigentümers enthielt. Bislang ist unklar, wie der Täter sich Zugang zu dem offenbar verschlossenen PKW verschaffte. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen oder hat sonst auffällige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei