Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Start der Bewerbungsphase zum Deutschen Arbeitsschutzpreis 2025

Betriebe in Rheinland-Pfalz können sich ab sofort für den Deutschen Arbeitsschutzpreis (DASP) 2025 bewerben. Die branchenübergreifende Auszeichnung für vorbildliche strategische, betriebliche, kulturelle und persönliche Lösungen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten ist mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 10.000 Euro in vier Kategorien dotiert. Gesucht werden innovative Ansätze, die den Arbeitsschutz in Unternehmen wirksam verbessern und Vorbildcharakter haben. Diese können sich z. B. auf die Berücksichtigung des demografischen Wandels, Mitarbeiterbeteiligung, Mobilitätslösungen oder die Arbeitsplatzgestaltung beziehen.

In Deutschland ansässige Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Einzelpersonen können sich bis zum 30. Juni 2024 bewerben. Die Preisverleihung findet im Februar 2025 in Berlin statt. Träger des Deutschen Arbeitsschutzpreises sind das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die für den Arbeitsschutz zuständigen Ministerien der Länder und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Die Einreichungen werden von einer unabhängigen Jury aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft geprüft, zwölf Konzepte werden für eine Auszeichnung nominiert.

„Die Arbeitswelt befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel, der dynamisch voranschreitet. Die Gesundheit der Beschäftigten ist ein hohes Gut, das es auch und gerade in Zeiten großer Veränderungen zu bewahren gilt. Für die rheinland-pfälzische Landesregierung hat der Arbeitsschutz daher seit jeher einen hohen Stellenwert. Das große Engagement wird tagtäglich vor Ort in den Betrieben sichtbar“, sagte Staatssekretär Fedor Ruhose, der für das Land Rheinland-Pfalz der Jury zum Deutschen Arbeitsschutzpreis angehört. „Ich freue mich daher auf viele innovative Beiträge aus Rheinland-Pfalz, die zeigen, wie Arbeitsschutz in der betrieblichen Praxis gelingen kann“, so Ruhose.