Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

WESTERBURG – Kontrollwoche der Polizei Westerburg

Durch Beamte der Polizeiinspektion Westerburg wurden zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Unterstützt von der Kriminalinspektion Montabaur und der Verkehrsdirektion Koblenz wurden Kraftfahrzeuge auf deren Verkehrssicherheit und die Fahrerinnen und Fahrer auf die Fahrtüchtigkeit überprüft. Die Kontrollen fanden in den Verbandsgemeinden Rennerod, Westerburg und Wallmerod statt. Neben einer Vielzahl an Geschwindigkeitsverstößen konnten 16 Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zwei Fahrer hatten im Vorfeld Alkohol konsumiert, drei waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus konnten Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. „Diese Ergebnisse weisen aus, dass ein spürbarer Kontrolldruck kein Selbstzweck, sondern zum Erkennen und Herausfiltern von drogen- und alkoholbeeinträchtigten Fahrzeugführern dringend erforderlich ist. Im Sinne einer umfassenden Verkehrssicherheitsarbeit für den Oberen Westerwald wird diese Priorität bei der Westerburger Polizei auch zukünftig beibehalten“, so der Leiter der Polizeiinspektion Westerburg, Polizeioberrat Norbert Skalski. Quelle: Polizei