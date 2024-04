Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

UNKEL – Gelebte Integration erfreut Personal und Kundschaft

Das E&S Backparadies von Geschäftsführer Michael Scholl im Vorteil Center Unkel lässt verschiedene Nationalitäten zusammen- und bestens miteinander auskommen. Dies zeigte sich auch jüngst anlässlich eines Informationsaustauschs mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, an dem ebenfalls die in das Verkaufsgeschehen integrierte Nafas Hossieni teilnahm. Die junge Iranerin, die seit einem Jahr in Deutschland lebt, hatte sich als Produkthelferin beworben und ist über Sprache und Aufgaben hervorragend integriert. „Zwischenzeitlich sind sieben Nationen in unserem Unternehmen tätig und es macht riesig Spaß – den Betreffenden, uns und nicht zuletzt gleichfalls unserer Kundschaft. Zudem brauchen wir die Leute auch, um unser Geschäft erfolgreich zu betreiben. Es hat sich eine absolut schöne Zusammenarbeit ergeben, die ich nicht mehr missen möchte. Mein Resümee lautet: Man muss sich mit diesen Arbeitswilligen und Arbeitseifrigen befassen und ihnen eine Chance geben. Denn sie sind eine wichtige Stütze unserer Unternehmen“, konstatierte Michael Scholl. „Das verdient höchste Anerkennung. Hier zeigt sich zudem erneut, dass Sprache der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: Team Rüddel