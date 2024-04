Veröffentlicht am 18. April 2024 von wwa

SCHÜRDT – Einladung zur Maifeier – Du bist Schürdt

Am 30. April 2024 wird in Schürdt wieder in den Mai gefeiert! Um 18:30 Uhr wird der Maibaum aufgestellt und anschließend geht es in den gemütlichen Teil über. Bereits am 28. April 2024 wird um 11:00 Uhr der Maibaum mit dem Traktor geholt! Startpunkt ist am Glascontainer in der Gartenstraße.

Hierzu sind alle Kinder herzlich eingeladen mit anzupacken! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – es wird wieder gegrillt. Da, zu Würsten, Steaks und Brot auch Salate gehören, freuen man sich über Freiwillige, die einen Salat zubereiten möchten, freuen. Wer hierzu bereit ist, meldet sich bitte bis zum 26. April 2024 bei Bettina Hombach, Fichtenweg 5, 0171 4170459 oder Yvonne Schmidt, Finkenweg 8, 0151 27555666. Über mögliche Änderungen wird in der WhatsApp-Gruppe „WIR SIND SCHÜRDT“ informiert werden. Fotos: Archiv BK – wwa – 2002 + 2005