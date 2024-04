Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

BRACHBACH – Einladung zum Jubiläumsgottesdienst mit „Missa Brevis“ – Kirchenchor „Cäcilia“ Brachbach – 150. Jahrestag der Gründung

Der Kirchenchor „Cäcilia“ Brachbach feiert in diesem Jahr den 150. Jahrestag seiner Gründung. Dazu wird eine Festmesse am Samstag, den 20.April 2024, um 17.00 Uhr in der Kirche St. Josef in Brachbach gefeiert. Musikalisch wird diese selbstverständlich vom Jubiläums-Chor und den 50 Sängerinnen und Sängern des Chorprojektes gestaltet. So kommt die „Missa Brevis St. Joannis de Deo – Die kleine Orgelsolomesse“ von Josef Haydn und das „Laudate Dominum“ aus der Vesperae Solennes de Confessore von W. A. Mozart zum Vortrag. Die Orgelbegleitung übernimmt die Siegener Dekanatskantorin Helga Maria Lange, Sopransolistin ist Petra Bätzing, die dem Chor schon seit vielen Jahren eng verbunden ist. Die Gesamtleitung hat Musikdirektor Matthias Merzhäuser, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Chorleiterjubiläum in Brachbach feiert. Weiterhin präsentiert der Jubiläumschor eine sehr interessante neue Chronik aus der Feder von Christoph Bätzing. Im Anschluss an den Festgottesdienst trifft sich der Chor in der „Feierei“, der ehemaligen Hüttenschenke in Brachbach, um das Jubiläum, auch außerhalb des Gottesdienstes gebührend weiter zu feiern.