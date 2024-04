Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

WISSEN – „Gut mitgehalten gegen den Verbandsliga-Meister“ – SSV95 Wissen – TuS Weibern 22:28 (9:14)

Mit inzwischen gewohnt, durchwachsenen Voraussetzungen starteten die SSV Herren am Samstag ins letzte Saisonspiel der Verbandsliga Ost. So musste man nach wie vor auf die drei Langzeitausfälle Philipp Mosen, Tim und Max Walterschen verzichten. Darüber hinaus ging Andreas Groß angeschlagen ins Spiel, aber all das sollte im letzten Saisonspiel gegen den bereits festsehenden Meister aus Weibern keine Rolle spielen und die Mannschaft des SSV nahm sich vor, nochmal alles reinzuwerfen.

Aber auch der Gast aus Weibern, dessen mitgereisten Fans zu einer guten Stimmung in der Halle beitrugen, machten von Anfang an klar, auch das letzte Spiel der Saison äußerst ernst zu nehmen.

Die Anfangsphase sollte den Gästen aus dem Brohltal gehören, die direkt mit einem 5:1 Lauf in das Spiel starteten und eindrucksvoll bewiesen, warum sie an der Tabellenspitze stehen.

Danach gestaltete sich ein kampfbetontes Spiel, in dem der SSV ganz gut mithalten konnte. Es gelang aber nicht den Vorsprung aus der Anfangsphase wettzumachen und so ging man mit 9:14 aus Sicht des SSV in die Halbzeit. Gegen den zukünftigen Rheinlandligisten nur 14 Tore zuzulassen, kann durchaus als Erfolg gewertet werden.

In der Halbzeit mahnte Trainer Steffen Schmidt an, dass die Mannschaft in der 2.Hälfte nicht nachlassen dürfe, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Unabhängig, ob am Ende etwas Zählbares dabei herausspringt, sollte man die Gelegenheit nutzen, sich erhobenen Hauptes nach einer durchwachsenen und von Verletzungspech durchzogenen Verbandsligasaison von den Fans verabschieden zu können.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich sehr zerfahren, da der TuS aus Weibern die Wissener mit offensiven Deckungsvarianten immer wieder vor Herausforderungen stellte, die ein gebundenes Spiel nur schwer zuließen und man den Erfolg immer wieder in Einzelaktionen durch Philip Hombach und Lukas Leidig suchen musste. Die SSVler zeigte tolle Moral und kämpfte bis zum Schluss, was zu einem versöhnlichen Saisonausklang, auch mit den Fans, beitragen sollte. Endergebnis 22:28.

Die Herren des SSV blicken somit auf eine weitere durchwachsene Verbandsligasaison mit Höhen und einigen Tiefen zurück. Vor allem die vielen Verletzungen wiegen schwer. Positiv ist hingegen anzumerken, was mit Teamgeist und Einsatz, gerade gegen vermeintlich stärkere Gegner möglich sein kann. Leider gehört zur Wahrheit aber auch, dass man als Tabellenletzter keine Mannschaft hinter sich lassen konnte. Es gilt schnellstmöglich die Weichen für die neue Saison zu stellen um weiterhin guten Handball in Wissen zeigen zu können.

Es spielten: Becher, Reifenrath – Nickel, B., Scholz (4), Kill, Brenner (1), Nickel, C. (2), Gross, Hering, Perez Leal (1), Hombach (9/2), Leidig (5/1), Rödder.